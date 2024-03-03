تأسيس مهرجانات ثقافية دولية ووطنية ومحلية جديدة

كشفت وزارة الثقافة والفنون، عن صدور مجموعة من القرارات الوزارية في الجريدة الرسمية لشهر فيفري من سنة 2024، حيث تتعلق بتأسيس مهرجانات ثقافية دولية، وطنية ومحلية.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بتحقيق العدالة الثقافية وتنفيذا لالتزامات وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي، خلال زياراتها الميدانية و أمام نواب البرلمان بغرفتيه والمتعلقة بإعادة هيكلة المهرجانات الثقافية و إعادة النظر في توزيعها الجغرافي، وفي اطار سياسة الوزارة الرامية إلى تثمين الموروث الثقافي الجزائري وتنشيط المشهد الثقافي والفنّي في بلادنا، وخاصة بالولايات الجديدة، نعلن عن صدور مجموعة من القرارات الوزارية في الجريدة الرسمية لشهر فيفري من سنة 2024.

حيث تضمنت الجريدة الرسمية رقم 11 لسنة 2024 صدور قرارين جديدين بخصوص تأسيس مهرجانات في الولايات العشر المستحدثة، قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 12 نوفمبر سنة ،2023 يتضمن تأسيس مهرجانات ثقافية محلية “القراءة في احتفال”. في الولايات العشر المستحدثة وهي تيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت. والمغير والمنيعة.

بالإضافة إلى قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 12 نوفمبر سنة 2023. يتضمن تأسيس مهرجانات ثقافية محلية للفنون والثقافات الشعبية في الولايات العشر المستحدثة. تيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت. والمغير والمنيعة.

هذه هي القرارات الجديدة المتعلقة بتأسيس مهرجانات ثقافية

كما تتضمن الجريدة الرسمية رقم 12 لسنة 2024 صدور أربعة (04) قرارات جديدة متعلقة بتأسيس مهرجانات ثقافية دولية. وطنية ومحلية، قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافـق 24 ديسمبر سنة 2023. يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي دولي للفيلم القصير بولاية تيميمون.

قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023. يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي محلي لقصر المنيعة القديم بولاية المنيعة. وقرار مؤرخ في 13 رجب عام 1445 الموافق لـ 25 جانفي سنة 2024. يتضمن تأسيس مهرجان ثقـافي وطني للموسيقى والأغنية الشاوية بولاية خنشلة. بالإضافة إلى قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1445 الموافق لـ 25 جانفي سنة 2024. يتضمن تأسيس مهرجـان ثقـافي وطـني للثقافة والتراث النايلي بولاية الجلفة.

كما أبرزت الوزارة أن تأسيس هذه المهرجانات الثقافية يقوم على مبدأ الاستشراف الاقتصادي والاستثمار الثقافي. الذي تسعى من خلاله وزارة الثقافة والفنون إلى جعل هذه التظاهرات مُنتِجة ومساهمة في الاقتصاد الوطني. وفي الفعل الثقافي والتراثي عموما.

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