تأسيس وكالة بنكية جديدة لبنك الاتحاد الجزائري في الزويرات الموريتانية قبل نهاية العام

أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، عن تأسيس وكالة بنكية جديدة لبنك الاتحاد الجزائري في مدينة الزويرات الموريتانية قبل نهاية العام. خلال لقاء مع نظيره الموريتاني، اسلمو ولد محمد امبادي، بمقر وزارة المالية الموريتانية. و بحضور إطارات و مسؤولين من كلا الوزارتين.

وخلال هذا الاجتماع، تم التطرق إلى موضوع الافتتاح الرسمي لبنك الاتحاد الجزائري. الذي اعتبره الوزير تجسيدًا لهدف أكبر من مجرد إنشاء بنك جديد. بل سيسمح بإرساء رؤية حديثة لمرافقة المستثمرين الموريتانيين والجزائريين بخدمات ومنتجات مصرفية عالية الجودة. لدعم المشاريع في قطاعات الخدمات، والزراعة، والصناعة، والسياحة.

كما أكد فايد على ضرورة تسريع وتيرة التكوين لإطارات كلا الوزارتين، مشيرًا إلى استعداد الجانب الجزائري لتوفير برامج تكوينية الفائدة إطارات وزارة المالية الموريتانية في مختلف المجالات المالية والضرائب والخزينة، وغيرها.