«تأشـيرة فــي 24 ساعــة للجزائريــين إلــى بنغــلاديــش!»

من خلال تقليص ملف طلب التأشيرة.. سفير بنغلاديش في الجزائر لـ النهار:

تكاليف التأشيرة تقدر بـ 10 آلاف دينار وتسهيلات كبيرة لرجال الأعمال

كشف سفير بنغلاديش في الجزائر، محمد عبدول، عن إقرار تسهيلات لفائدة رجال الأعمال الجزائريين الراغبين في الاستثمار في بنغلاديش، من خلال منحهم التأشيرة في ظرف 24 ساعة، مع تقليص الوثائق الواجب تقديمها في الملفات.

وقال السفير البنغالي في تصريح لـ «النهار» على هامش ندوة صحافية جمعته مع رجال الإعلام، إنه تم إقرار تسهيلات لفائدة رجال الأعمال الجزائريين الراغبين في الاستثمار في بنغلاديش بالنظر إلى أن جمهورية البنغلاديش تتوفر على اليد العاملة المؤهلة ومصانع لكبريات الماركات العالمية، مشيرا إلى أنه بالإمكان تبادل الخبرات في هذا المجال بين البلدين.

وأضاف سفير بنغلاديش في الجزائر، أن ملف التأشيرة الخاص برجال الأعمال يتضمن جواز السفر واستمارات طلب التأشيرة وتذكرة السفر ودعوة المؤسسات المتواجدة في بنغلاديش لرجال الأعمال التي تكون إجبارية، مع تكاليف التأشيرة التي تقدر بـ 24 ساعة لمن يود الحصول عليها في ظرف 24 ساعة.

وفي السياق ذاته، أوضح ممثل الدبلوماسية البنغالية في الجزائر، أنه بالنسبة للمواطنين العاديين الراغيين في القيام بالسياحة في البنغلاديش، فيتعين عليهم تقديم ملف متكون من استمارة طلب التأشيرة وشهادة حجز غرفة الفندق، بالإضافة إلى تذكرة السفر وجواز السفر، وفي حال ما رغب السائح في الحصول على تأشيرته في ظرف 24 ساعة، فهنا يتم تسديد 10 آلاف دينار، وفي حال انتظار مدة أسبوع للحصول عليها فإن التكاليف الخاصة بالتأشيرة تتقلص إلى أقل من ذلك.

وفيما يخص عدد طلبات التأشيرة التي تم تقديمها من قبل الجزائريين، فقدرت بأزيد من 5 آلاف طلب، والتي تخص رجال الأعمال وطلبات تأشيرات سياحية.

وفي سياق آخر، أكد رئيس الدبلوماسية البنغالية في الجزائر، أن علاقة دولته مع الجزائر مشجعة، مشيرا إلى سعيهم من أجل تعزيزها، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات.

أما بخصوص أزمة الروهينغا، قال ذات المتحدث إن جمهورية البنغلاديش تكلفت بالنازحين، حيث أمّنت لهم الأكل والشرب والرعاية الصحية، إلى حين حل الازمة التي تعاني منها ميانمار.