تأشيرات شنغن صالحة 5 سنوات لمواطني هذه الدول

أصبح الآن مواطنو المملكة العربية السعودية وعمان والبحرين مؤهلين للحصول على تأشيرات شنغن متعددة الدخول. مع فترة صلاحية مدتها خمس سنوات حيث قررت مفوضية الاتحاد الأوروبي تسهيل القواعد المطبقة عليهم.

وقال جوزيب بوريل، منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أثناء إعلانه هذا الخبر. خلال كلمته الافتتاحية في المنتدى الرفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي. إنه تم تنسيق قواعد إصدار التأشيرات لجميع دول مجلس التعاون الخليجي.

ورحب بوريل أيضًا بقرار إصدار تأشيرات دخول متعددة مدتها خمس سنوات لحاملي جوازات السفر من المملكة العربية السعودية وعمان والبحرين.

وقام الاتحاد الأوروبي بتطبيق قواعد تأشيرة شنغن الميسرة على دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. ومن خلال تمديد فترة صلاحية التأشيرة لمواطني المملكة العربية السعودية وعمان والبحرين. أشارت السلطة إلى أنها ملتزمة بمواءمة القواعد المطبقة على هذه البلدان.

على الرغم من أن مفوضية الاتحاد الأوروبي لم تصدر بيانًا رسميًا حول هذا الموضوع. فمن المتوقع أنه كما هو الحال مع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وسيتم منح جميع حاملي جوازات السفر من المملكة العربية السعودية وعمان والبحرين. الذين يستوفون المتطلبات إجازة متعددة لمدة خمس سنوات. تأشيرة الدخول، بما في ذلك المتقدمين لأول مرة.

ويُسمح للسعوديين والعمانيين والبحرينيين الذين حصلوا على تأشيرة دخول متعددة مدتها خمس سنوات. من أي دولة من دول شنغن بدخول منطقة شنغن عدة مرات خلال عام واحد.

ومع ذلك، لا تزال قاعدة الـ 90/180 يومًا تنطبق عليهم، مما يعني أنه لا يُسمح لهم بالبقاء في أراضي منطقة شنغن. لأكثر من ثلاثة أشهر خلال فترة ستة أشهر.

ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، يتمتع مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة فقط. بامتياز الدخول إلى منطقة شنغن دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة.

وتجري المناقشات بين الاتحاد الأوروبي وبقية دول مجلس التعاون الخليجي لرفع متطلبات التأشيرة بالكامل والسماح بالسفر دون قيود.