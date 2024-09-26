تأشيرات شنغن: قرار جديد من إيطاليا لمواطني إفريقيا

تستعد إيطاليا لاتخاذ قرار يمكن أن يسهل بشكل كبير وصول العمال الأفارقة إلى سوق العمل الإيطالي. وتدرس الحكومة الإيطالية زيادة العدد السنوي للأيام التي يمكن للأجانب التقدم فيها. للحصول على تأشيرات عمل مؤقتة، والمعروفة باسم “أيام النقر”.

وتهدف هذه المبادرة، التي تم الكشف عنها خلال اجتماع حكومي مع النقابات والمنظمات في إيطاليا. إلى الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لسوق العمل الإيطالي.

كما تؤكد ماريا جراتسيا جابرييلي، سكرتيرة CGIL، على الحاجة الملحة لتجاوز النظام الحالي. المتمثل في “أيام النقر” لاعتماد نظام التدفق السنوي. الذي لم يعد مرتبطًا بالحصص والمواعيد النهائية المحددة، ولكنه يعتمد على الاحتياجات الحقيقية للبلاد.

ويمثل هذا النهج نقطة تحول في سياسة الهجرة الإيطالية، مع الحفاظ على إطار قانون بوسي فيني الذي حكم الهجرة لسنوات.

وتسعى الحكومة، التي تدرك الحاجة إلى تسهيل وصول العمال الأجانب. إلى تحسين النظام دون تعديل قانون بوسي فيني بشكل أساسي.

وسيظل القانون، الذي يفرض قواعد صارمة للحصول على تصاريح الإقامة. ويشترط على العمال الأجانب أن يكون لديهم عرض عمل قبل دخول البلاد، ساري المفعول.

ومع ذلك، تواجه إيطاليا تحديا كبيرا: تحقيق التوازن بين الانفتاح على العمال الأجانب. ومكافحة إساءة استخدام النظام المحتملة.

كما أعرب وكيل الوزارة ألفريدو مانتوفانو عن مخاوفه. بشأن احتمال تسلل الجريمة المنظمة إلى عملية الحصول على تأشيرة العمل.

وتخيم الشكوك بشكل خاص على مناطق معينة، مثل كامبانيا، حيث يبدو عدد الطلبات غير متناسب. مع القدرة الاستيعابية الحقيقية لنسيج ريادة الأعمال المحلي.

كما تحدثت رئيسة الوزراء ميلوني بنفسها عن الاستغلال الإجرامي لتأشيرات العمل الموسمية. مشيرة إلى حالات أعيد فيها بيع التأشيرات الإيطالية بمبلغ يصل إلى 15 ألف دولار، وفقًا لشهادات مواطنين من بنغلاديشيين.

كما يمثل هذا الإصلاح الجاري تنفيذه توازناً دقيقاً بين الانفتاح الضروري للاقتصاد الإيطالي. واليقظة في مواجهة الانتهاكات المحتملة.

بالنسبة للعمال الأفارقة المتعطشين للحصول على تأشيرة، قد يعني ذلك زيادة الفرصة للوصول بشكل قانوني إلى سوق العمل في إيطاليا. مع تعزيز الضوابط لضمان شرعية الطلبات.