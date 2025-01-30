تأشيرة أمريكا.. نظام جديد للجزائريين 

أعلنت سفارة أمريكا بالجزائر، اليوم، عن تغييرات هامة في خدمات التأشيرات للدخول إلى التراب الأمريكي.

وأوضحت السفارة، في بيان عبر حسايها على فيسبوك، أنه ابتداءً من 8 فيفري 2025، ستنتقل إلى نظام تأشيرات جديد.

وسيتم تعليق بعض الخدمات مؤقتًا من 5 إلى 7 فيفري، بما في ذلك دفع الرسوم، مركز الاتصال، وحجز المواعيد.

وأكدت السفارة أنها ستستأنف الخدمات عبر النظام الجديد في 8 فيفري.

كما دعت السفارة، في البيان ذاته، طالبي تأشيرة الدخول إلى التراب الأمريكي، لإتمام الإجراءات اللازمة قبل 3 فيفري. وذلك لضمان عدم حدوث أي تأخير،

لمزيد من التفاصيل، وضعت السفارة هذا الموقع تحت تصرفهم : www.ustraveldocs.com/dz/en/nonimmigrant-visa