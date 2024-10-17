تأشيرة إسبانيا.. جديد يخص الجزائريين

تسجل طلبات تأشيرة شنغن تدفقًا كبيرًا حتى بعد نهاية موسم الصيف. ولتوفير معالجة أفضل لملفات التأشيرة، أعلن القنصل العام لإسبانيا في وهران عن معاملة خاصة للمتقدمين لأول مرة.

في مواجهة الصعوبات العديدة التي يواجهها المتقدمون الجزائريون فيما يتعلق بحجز مواعيد التأشيرة. أعلن القنصل العام لإسبانيا بوهران، في هذه الحالة خوان لوبيز هيريرا،.عن إنشاء نظام معالجة خاص للمتقدمين لأول مرة.

بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لبلاده، عاد القنصل العام لإسبانيا بوهران إلى العلاقات بين البلدين. ولكن أيضًا إلى مسألة إدارة طلبات تأشيرة شنغن وكفاءة نظامه.

وفي أعقاب ذلك، أعلن عن إنشاء معاملة خاصة لمعالجة طلبات تأشيرة شنغن. على وجه الخصوص، فيما يتعلق بالمتقدمين لأول مرة. وبعبارة أخرى، الجزائريين الذين يتقدمون للحصول على تأشيرة لأول مرة.

وفي تصريح لصحيفة الوطن، أشار القنصل العام لإسبانيا بوهران إلى أن هذا الإجراء الجديد. سيسمح بمعالجة محددة لملفات هذه الفئة من المتقدمين وسيحسن كفاءة نظام إدارة التأشيرات لإسبانيا.

للتذكير، سبق للمركز المسؤول عن جمع طلبات وثيقة السفر هذه لإسبانيا، BLS International. أن أعلن عن إنشاء نظام تعيين جديد للمتقدمين الذين يقدمون تقاريرهم إلى مركز وثائق السفر وهران.

وسيتم تخصيص التعيينات وفق أربع فئات هي:

ORAN 1: مخصص حصريًا للأشخاص الذين لم يحصلوا مطلقًا على تأشيرة شنغن. أو للأشخاص الذين حصلوا على تأشيرة شنغن قبل عام 2020.

ORAN 2: مخصص حصريًا للأشخاص الذين حصلوا على تأشيرة شنغن الأخيرة بعد 1 جانفي 2020. وكانت صالحة لمدة ستة أشهر أو أقل.

ORAN 3: مخصص للأشخاص الذين حصلوا على تأشيرة شنغن الأخيرة بعد 1 جانفي 2020. وكانت صالحة لأكثر من ستة أشهر وأقل من عامين.

ORAN 4: مخصص للأشخاص الذين حصلوا على تأشيرة شنغن الأخيرة بعد 1 جانفي 2020 وكانت صالحة لمدة عامين أو أكثر.