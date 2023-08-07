دخل نظام التأشيرات الإلكترونية (e-visa) لمواطني 55 دولة بداية من 1 أوت لأغراض الزيارات السياحية والتجارية والإنسانية حيز التنفيذ في روسيا. المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والكويت والبحرين مدرجة أيضا في القائمة.

وتمنح التأشيرات الإلكترونية لمرة واحدة، وتسمح للمواطنين الأجانب بالبقاء في روسيا الإتحادية لمدة لا تزيد عن 16 يوما إعتبارا من يوم الدخول إلى أراضيها. وبفضل نظام التأشيرة الإلكتروني، ستكون إجراءات التسجيل للسائحين الأجانب أسهل وأرخص بثلاث إلى أربع مرات.

كما أن تقصير الموعد النهائي لإصدار التأشيرات وغياب الأوراق وضرورة الذهاب إلى القنصلية مع الوثائق. ستساهم أيضا في نمو عدد السائحين إلى روسيا من العديد من الدول وفي مقدمتها الهند والصين. بالإضافة إلى دول أخرى حيث إجراءات التأشيرة أصبحت الآن طويلة ومكلفة.

تعرفوا على الدول الـ55 التي لديها الصلاحية لتقديم الطلب على التأشيرة الإلكترونية وما هي الإجراءات المطلوبة لتقديم الطلب على تأشيرة إلكترونية موحدة لدخول مواطني الدول الأجنبية إلى روسيا الاتحادية. من خلال الرسم البياني