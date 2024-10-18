تأشيرة المملكة المتحدة.. جديد يخص الجزائريين

قررت المملكة المتحدة تغيير مزود خدمة جمع طلبات التأشيرة في الجزائر.

من الآن فصاعدا، لتقديم ملفات التأشيرة للمملكة المتحدة، يجب على المتقدمين الجزائريين استخدام خدمات VFS Global.

علاوة على ذلك، يعود مزود الخدمة TLSContact، المسؤول عن جمع طلبات التأشيرة للمملكة المتحدة منذ عام 2014. في بيان صحفي جديد، نُشر على الإنترنت يوم أمس الخميس. للإعلان عن الإغلاق النهائي لهذه المراكز في الجزائر العاصمة ووهران.

وبالفعل يعلن مزود الخدمة في بيانه الصحفي أن هذه المراكز المسؤولة عن جمع ملفات التأشيرة للمملكة المتحدة في الجزائر. ستغلق أبوابها نهائيا اعتبارا من 19 نوفمبر 2024. وبالتالي، سيتم نقل معالجة ملفات التأشيرة إلى مركز جديد المزود، في هذه الحالة VFS Global.

وجاء في البيان “نود أن نعلمكم أن مراكز تأشيرات TLScontact في الجزائر ووهران للمملكة المتحدة. ستغلق أبوابها نهائيًا في 19 نوفمبر 2024. وأن معالجة طلبات التأشيرة للمملكة المتحدة سيتم نقلها إلى مزود خدمة جديد”.

ومع ذلك، لن يتمكن المتقدمون للحصول على التأشيرة من الوصول إلى حساباتهم على موقع TLSContact اعتبارًا من 22 أكتوبر 2024. وهو التاريخ الذي سيبدأ فيه النقل إلى VFS Global. إذا كان المرشح قد حجز بالفعل موعد “الخدمة الذاتية”، فيجب عليه تحميل جميع المستندات الداعمة قبل هذا التاريخ.

تأكيد موعد TLSContact: ماذا تفعل؟

من المهم الإشارة إلى أن TLSContact ستقوم بمعالجة جميع المواعيد المجدولة قبل 19 نوفمبر 2024.

ويجب إجراء المواعيد بعد هذا التاريخ مع مزود الخدمة VFS Global في الجزائر.

ومع ذلك، إذا لم يتلق مقدم الطلب قرارًا بشأن طلبه قبل إغلاق المركز. فسيتم نقل ملفه وأي مستندات تتعلق بطلبه بشكل آمن إلى VFS Global.

بالإضافة إلى ذلك، من المهم أيضًا تحديد أنه يجب على المرشح استلام وثيقة سفره. من مركز تأشيرات TLSContact قبل 19 نوفمبر.

وبخلاف ذلك، سيتم إرسالها إلى مركز تأشيرات VFS Global الجديد.