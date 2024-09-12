تأشيرة رقمية مدفوعة الأجر لدخول هذه الدولة الأوروبية اعتبارًا من 2025

اعتبارًا من عام 2025، ستكون التأشيرة الرقمية المسماة ETA إلزامية لدخول الأراضي البريطانية، حيث ستكلف حوالي 12 يورو.

وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية في بيان صحفي يوم الأربعاء أنه اعتبارًا من عام 2025. سيحتاج السائحون إلى تأشيرة رقمية مدفوعة الأجر للسفر إلى الأراضي البريطانية.

هذه التأشيرة غير المادية، والتي تسمى ETA (تعني “تصريح السفر الإلكتروني”، “تصريح السفر الإلكتروني” باللغة الفرنسية). يجب أن يقدمها جميع الزوار، بما في ذلك الفرنسيون، باستثناء المواطنين البريطانيين والأيرلنديين.

ويهدف هذا إلى “تعزيز الأمن من خلال التكنولوجيا الجديدة وتحديث نظام الهجرة”، بحسب الوزارة.

أولاً، سيتمكن غير الأوروبيين من التقديم على هذه المنصة الجديدة اعتبارًا من 27 نوفمبر.

ثانيًا، سيتمكن الأوروبيون من طلب الوصول المتوقع اعتبارًا من 5 مارس 2025، واستخدامه اعتبارًا من 2 أفريل 2025.

وكان هذا النظام معمولًا به بالفعل بالنسبة للمسافرين القادمين من دول الخليج، ويتم تسليمه خلال ثلاثة أيام في المتوسط.

وستبلغ تكلفة الوصول إلى ETA 10 جنيهات (حوالي 12 يورو).

وستسمح الوثيقة، المشابهة لنظام ESTA الأمريكي، برحلات متعددة إلى المملكة المتحدة. للإقامة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وستكون صالحة لمدة عامين.

ومع ذلك، وفقًا للوزارة، يمكن تقديم طلب التأشيرة “بسرعة وسهولة” على تطبيق الهاتف المحمول. UK ETA App الموجود أو على موقع الحكومة الإلكتروني.