تأشيرة سفر مزوّرة تُكلّف متهمين اثتين 3 سنوات حبسا

التمست وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء اليوم الثلاثاء، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسًا نافذًا. وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دج في حق متهمين اثنين لمتابعتهما بجنحة التزوير. واستعمال المزوّر في محررات إدارية.

وتبيّن من خلال مجريات المحاكمة، أن المتهم الأول المدعو ( وريطة)، قام بتكليف أحد الأشخاص المقيمين بولاية جيجل المدعو ( ط.احسن). باستخراج تأشيرة سفر له إلى دولة فرنسا.

وقام المتهم(بوريطة) بتسليم المتّهم الثاني (ط.احسن) مبلغ مالي يقدر بـ14 الف دج، مقابل جلب التأشيرة جاهزة.

وخلال جلسة المحاكمة، أكّد المتهم (بوريطة)، أنه التقى بالمتهم حاملا ظرفا مغلقا كبير الحجم. يحتوي على نسخة من جواز السفر وبعض الوثائق الاخرى. ومعه المبلغ المالي مقابل جلب تأشيرة سفر له.

وفي تاريخ لاحق، صرّح المتهم أنه التقيا بنفس المكان. وسلمه تأشيرة سفر التي بعد فحصها بالمطار تبيّن أنها مزوّرة.

من جهته المتهم (ط.احسن)، أنكر نكرانا قاطعا واقعة التزوير أو استعماله كونه لا يعرف المتهم الأول إطلاقا وأنه حدث. وأن استفسر منه عن ملف التأشيرة لكونها كان في حاجة إليها غير أنه لم يلتقيه بعدها إطلاقا. .

