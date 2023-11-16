تأشيرة شنغن “الرقمية”.. هكذا يتم الحصول عليها

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على رقمنة إجراءات طلب تأشيرة شنغن، وكذلك التخلص من المواعيد القنصلية وملصقات التأشيرات.

وستتم معالجة ما بين 18 و20 مليون طلب تأشيرة حول العالم من خلال هذه المنصة بحلول وقت إطلاقها.

وسيستفيد كل من المتقدمين والدول الأعضاء من هذه المنصة لأن ذلك سيوفر لهم الوقت والمال.

وتعتزم الكتلة تقديم نظام جديد تمامًا للحصول على تأشيرة شنغن. مما يجعل ليس من السهل على ملايين المسافرين التقديم فحسب. بل أيضًا أقل تكلفة وأقل استهلاكًا للوقت، وفقًا لتقارير شنغن.

وستتم معالجة طلبات التأشيرة على منصة واحدة عبر الإنترنت والتي ستخبر المتقدمين أيضًا بالبلد الذي سيتلقى طلباتهم. (في حالة الرحلات متعددة البلدان).

وتم تصميم النظام الجديد أيضًا للعمل بشكل متناغم مع النظام البيئي للاتحاد الأوروبي لأنظمة إدارة الحدود وقواعد البيانات.

التغييرات الرئيسية التي ستأتي مع رقمنة إجراءات التأشيرة

سيكون من الممكن إكمال جميع الإجراءات في منصة واحدة.

بغض النظر عن البلد أو عدد البلدان التي يرغب المسافر في السفر إليها. سواء للسياحة أو لزيارة أفراد الأسرة أو العمل. سيتعين على جميع المتقدمين تقديم طلبهم للحصول على تأشيرة شنغن من خلال منصة واحدة.

ستقوم المنصة، التي لم يتم تطويرها بعد، ولا يزال نطاقها مجهولاً. بتحديد دولة شنغن المسؤولة عن معالجة الطلب، ثم إحالتها إلى السلطات المعنية.

على الرغم من أنه لا يُعرف سوى القليل جدًا عن المعلومات التي ستطلبها المنصة من المسافرين. إلا أنه سيكون من الضروري على كل متقدم للحصول على تأشيرة شنغن تقديم ما يلي:

-الاسم واللقب ومكان وتاريخ الميلاد.

-معلومات جواز السفر.

-مواعيد الرحلات السابقة إلى منطقة الشنغن.

-معلومات عن التأشيرات والرحلات التي تم حجزها سابقًا في جميع أنحاء العالم.

وسيتعين على المسافرين أيضًا الإجابة على أسئلة حول البلد الذي يرغبون في زيارته. وكيف يخططون لتمويل رحلتهم المستقبلية، وإقامتهم، ورحلاتهم الجوية، وما إلى ذلك.

ولا يزال من غير المعروف مدى الدقة التي سيُطلب من المسافرين تقديم دليل على كل منهم.

ولن يضطر المتقدمون إلى جمع وطباعة عدد كبير من المستندات بعد الآن.

وأحد التغييرات الرئيسية التي سيختبرها المتقدمون للحصول على التأشيرة في المستقبل. عندما يتعلق الأمر بالحصول على تأشيرة شنغن هو عدد المستندات المطلوبة.

وسيتعين على المسافرين تحميل المستندات المطلوبة إلى المنصة، ومن بينها ما يلي:

مسح جواز السفر

الصور البيومترية الرقمية

إثبات وسيلة السفر، أي تذاكر الطيران

إثبات الإقامة

وستظل العديد من معايير وثائق طلب تأشيرة شنغن كما هي، أو على الأقل متشابهة. مع التغيير الوحيد وهو أنه لن يكون من الضروري طباعتها بعد الآن.

كما سيتم دفع رسوم التأشيرة عبر الإنترنت من خلال نفس المنصة.

وسيستثمر الاتحاد الأوروبي الملايين في المنصة الجديدة وصيانتها في المستقبل القريب.

ومع ذلك، فإن هذا لن يؤثر على رسوم تأشيرة شنغن، حيث ستبقى كما هي حاليًا.

وسيتم تأمين بيانات طريقة الدفع الخاصة بالمتقدمين على أعلى المستويات.

سيتعين على المتقدمين لأول مرة فقط التقديم شخصيًا.