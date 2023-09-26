تأشيرة شنغن تشعل حربا بين ألمانيا وبولندا

هدد المستشار الألماني، أولاف شولتز، بولندا بإعادة السيطرة على الحدود وسط فضيحة المال مقابل التأشيرات. ودعا السلطات البولندية إلى التحقيق في الأمر في أقرب وقت ممكن.

وخلال إحدى فعاليات حملة الحزب الاشتراكي الديمقراطي التي جرت في نورمبرغ. قال المستشار شولتز إنه لا يريد من بولندا “مجرد التلويح من خلال المهاجرين”.

وفي الوقت نفسه، أكد شولتز أنه اعتمادًا على الوضع، قد تقرر البلاد اتخاذ إجراءات على حدودها. بما في ذلك إعادة السيطرة على الحدود.

اعتمادًا على الوضع، قد نضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية على حدودنا، على سبيل المثال عند تلك الحدود.

ويأتي بيان المستشارة شولز في أعقاب تقارير تفيد بأن القنصليات البولندية. وبعض الشركات الخارجية ربما منحت مئات الآلاف من تأشيرات العمل للأجانب مقابل المال.

وعلى غرار شولتز، وسط التوترات المتزايدة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة غير النظامية. دعت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، بولندا أيضًا إلى المثول أمامها بشأن هذه القضية.

وقالت برلين إنها تتوقع أن تقدم وارسو توضيحا سريعا وكاملا لهذه الاتهامات.

ويأتي نداء برلين في أعقاب الزيادة في عدد الإدخالات غير النظامية. وكما تظهر البيانات التي قدمتها الشرطة الألمانية. تم احتجاز أكثر من 12 ألف مهاجر غير شرعي على الحدود مع بولندا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

علاوة على ذلك، كشفت الحكومة سابقًا أن حوالي 204 ألف شخص تقدموا بطلبات للحصول على اللجوء في ألمانيا. في أوت وحده. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 77 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. مما يشير إلى أن البلاد تسجل زيادة كبيرة في عدد الأجانب الذين يقدمون طلبات اللجوء.

وبصرف النظر عن ألمانيا، طلب الاتحاد الأوروبي أيضًا من بولندا توضيح الادعاءات المتعلقة بفضيحة الاحتيال في التأشيرات.

وقالت المتحدثة باسم الشؤون الداخلية بمفوضية الاتحاد الأوروبي، أنيتا هيبر. إن التقارير حول هذا الموضوع مثيرة للقلق للغاية وتثير تساؤلات حول امتثال بولندا لقانون الاتحاد الأوروبي.