تأشيرة شنغن ستُصبح أسهل وأرخص

توصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمشرعون الأوروبيون، إلى اتفاق على تغيير نظام تأشيرات “شنغن” الحالي.

وسيصبح نظام تأشيرات “شنغن”، رقميا إلى حد كبير، من دون الحاجة إلى وضع ملصقات على جوازات السفر.

وسيتيح القانون الجديد بمجرد اعتماده رسميا ودخوله حيز التنفيذ، للمسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة لدخول دول الاتحاد الأوروبي التقدم عبر الإنترنت بدلا من الحضور إلى القنصليات أو مكاتب خدمات التأشيرات.

ووفقما ذكرت “فرانس برس”، قال النائب الأوروبي ماتياز نيميتش، أن المتقدمين “سيجدون هذه العملية أسهل وأرخص وأسرع”.

وقالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر شتينرغارد، إن هذا التغيير “يعزز أمن منطقة شنغن. من خلال تقليل مخاطر التزوير وسرقة ملصقات التأشيرات’.

هذا وتشمل منطقة “شنغن” جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة. باستثناء قبرص وأيرلندا وبلغاريا ورومانيا.

ويسمح الاتحاد الأوروبي بالدخول من دون تأشيرة لمواطني أكثر من 60 دولة خارج التكتل. وحاليا على المسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة وضع ملصق “شنغن” على جواز سفرهم.