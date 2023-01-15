تأشيرة شنغن: سفارة سويسرا تكشف الجديد

أصدرت السفارة السويسرية لدى الجزائر إعلانًا مهمًا بخصوص طلبات تأشيرة شنغن المقدمة من المواطنين الجزائريين.

وأعلنت السفارة السويسرية للجزائريين أنها لن تقدم بعد الآن طلباتهم للحصول على تأشيرة شنغن إلى سويسرا في السفارة. ولكن على مستوى خدمة VFS Global.

وكان هذا الإعلان عن طريق منشور على صفحته على Facebook. وبالتالي، فقد تعاقدت على جمع ملفات التأشيرات مع مزود الخدمة الخاص VFS Global. هذا الأخير مسؤول الآن عن استقبال المتقدمين والراغبين في السفر إلى سويسرا.

وكتبت السفارة على فيسبوك ” تمت الاستعانة بمصادر خارجية لتقديم طلبات تأشيرة شنغن للإقامة القصيرة في سويسرا. إلى VFS Global Algeria منذ الأول من جانفي من هذا العام. نحن نتطلع إلى هذا التعاون”.