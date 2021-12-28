تأشيرة مجانية للصحفيين المعنيين بتغطية نهائيات كأس افريقيا

قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021، تقديم كل التسهيلات للصحافيين الراغبين في تغطية هذا الحدث.

وسيستفيد ممثلو وسائل الاعلام المعتمدون من تأشيرة مجانية لدخول الكاميرون صالحة لـ 90 يوما.

وحصل إلى حد الآن ما يقارب 2000 صحفي ومصور من مختلف دول العالم على الاعتماد لتغطية كأس امم افريقيا الكاميرون التي ستنطلق في التاسع من شهر جانفي المقبل.