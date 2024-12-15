تأشيرة مجانية ودفع نفقات السفر والمعيشة.. أمريكا تطلق منحة خاصة بالجزائريين

أطلقت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية نسخة جديدة من برنامج المنح الدراسية الشهير SUSI.

وحسب سفارة الولايات المتحدة الأمريكية يتيح برنامج المنح الدراسية هذا المخصص للباحثين الجزائريين. في العديد من المجالات للمتلقين تعميق فهمهم للمؤسسات والثقافة والمجتمع الأمريكي.

وأشار ذات المصدر أن برنامج الزمالة هذا، الممول بالكامل من قبل حكومة الولايات المتحدة. يقدم تجربة مكثفة لمدة تتراوح من خمسة إلى ستة أسابيع، بدءًا من جوان 2025. في العديد من المجالات، بما في ذلك السياسة والأدب والإعلام.

وأعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية عن فتح باب التسجيل في النسخة الجديدة. من برنامج المنح الدراسية SUSI المخصص للباحثين الجزائريين الراغبين في تحسين دوراتهم.

لكي تكون جزءًا من قائمة الفائزين بهذا البرنامج، يجب على المرشحين أولاً استيفاء معايير الأهلية الخاصة به، وهي:

أن يكون عمرك بين 30 و50 عامًا.

أن يكون لديك خبرة عمل كبيرة في هذا المجال.

إتقان اللغة الإنجليزية للمشاركة الكاملة في أنشطة هذا البرنامج.

إظهار الاهتمام بالمجتمع الأمريكي.

الالتزام بمشاركة ما تعلمته عند عودتك إلى بلدك الأصلي.

حاصل على درجة التعليم العالي ولديه معرفة متعمقة بالمجال الموضوعي للمعهد.

بالإضافة إلى منهج متعمق يركز على أسس ومؤسسات المجتمع الأمريكي. وفرصة التواصل مع الخبراء الأمريكيين وغيرهم من المشاركين من جميع أنحاء العالم.

كما تقدم زمالات SUSI أيضًا مزايا أخرى مثل التمويل الكامل الذي يغطي جميع نفقات البرنامج. بما في ذلك التأشيرة ونفقات السفر والمعيشة.

كيفية التقديم لبرنامج SUSI 2025

يجب على المرشحين المستوفين لشروط الأهلية والراغبين في الاستفادة من الإقامة لعدة أسابيع في الولايات المتحدة الأمريكية. تقديم طلباتهم قبل الموعد النهائي المحدد يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.

ويجب إرسال ملف الطلب، الذي يتكون من رسالة تعريفية والسيرة الذاتية للمرشح واستمارة التسجيل. عبر الإنترنت عبر موقع سفارة الولايات المتحدة بالجزائر العاصمة، قبل الموعد النهائي المذكور.

في نهاية عملية الاختيار، سيتم إبلاغ المرشحين الذين تم اختيارهم للمشاركة في هذا البرنامج بشكل فردي بالنتائج.

وللتذكير، سيسمح برنامج المنح الدراسية SUSI للمشاركين بقضاء شهر في إحدى الجامعات المضيفة. والمشاركة في المؤتمرات والندوات والزيارات الميدانية المتعلقة بموضوع كل معهد.

وبعد ذلك، سيقوم المشاركون برحلة دراسية لمدة أسبوعين إلى منطقة أخرى ويختتمون إقامتهم في واشنطن العاصمة.