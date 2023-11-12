تأشيرة واحدة لدخول 6 دول خليجية

واقفت كل من المملكة العربية السعودية وقطر والكويت وعمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة. أي الدول الستة في مجلس التعاون الخليجي، على تأشيرة للتنقل السياحي، وذلك للفترة 2024-2025.

وتمت الموافقة عليها في الاجتماع الأربعين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون. برئاسة وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي، في مسقط”، حسبما أفاد موقع Challenge.ma.

وبحسب وزراء الداخلية الستة، فإن هذه التأشيرة الموحدة لها “الهدف الرئيسي هو تسهيل التنقل بين هذه الدول الست للمقيمين والسياح”. حسبما أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي.

وكان وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الله بن طوق المري، قد أعلن الشهر الماضي. أن وزراء السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي قد أعطوا الضوء الأخضر لهذه التأشيرة السياحية الموحدة.

ومن المقرر أن تدخل هذه التأشيرة حيز التنفيذ بين عامي 2024 و2025. اعتمادًا على اللوائح الداخلية لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وستسمح هذه التأشيرة للمسافرين بزيارة جميع دول الخليج الست، وبالتالي تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي. وتشجيع جذب السياح والاحتفاظ بهم في المنطقة.

لكن هذا ليس كل شيء، إذ وافق وزراء الداخلية أيضاً على إطلاق «المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني. للمخالفات المرورية بين دول مجلس التعاون».

وتم اعتماد التوجيه بوضع استراتيجية خليجية شاملة في مكافحة المخدرات «التي أصبحت عبئا على المجتمع الخليجي والعالمي على مختلف المستويات».