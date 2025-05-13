تأطير التلاميذ خلال أوقات الفراغ..محور الاتفاقية المُبرمة بين قطاعي التربية والشباب

تم اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية تعاون بين قطاعي التربية الوطنية والشباب، تهدف إلى تأطير التلاميذ خلال أوقات الفراغ في أنشطة ترفيهية ومعرفية متنوعة.

و قد أشرف على التوقيع على هذه الاتفاقية. كل من وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، ووزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي.

وتنص هذه الاتفاقية على إعداد وتنفيذ برامج تربوية و تدريبية تكميلية خارج الصف، تعنى بتأهيل التلاميذ معرفيا و تنمية مهاراتهم من خلال سلسلة من الأنشطة. التي تنظم في فضاءات ملائمة للاستثمار في طاقات التلاميذ والمساهمة في بناء شخصيتهم.

وعقب التوقيع، صرح سعداوي. أن هذه الاتفاقية ستمكن القطاع من ضمان فضاءات رسمية، تسمح للتلاميذ القيام بنشاطات مختلفة تكمل الجانب التربوي، كما تتيح لهم فرصة الانخراط في النوادي المتنوعة (الفنية الثقافية والبيئية..).

وبالمناسبة. دعا سعداوي أولياء التلاميذ إلى مرافقة أبنائهم و تسجيلهم ضمن هذه الفضاءات.

من جهته،أكد حيداوي أن قطاعه سيعمل على “تجهيز دور الشباب لاستقبال التلاميذ في المراحل التعليمية الثلاثة لممارسة مختلف الأنشطة العلمية. والابتكارية والثقافية، بهدف تنمية مهاراتهم وتعزيز قناعاتهم وقيمهم الوطنية. كما سيتمكن التلاميذ المتفوقون والمتميزون من الالتحاق بالمخيمات الصيفية لقضاء عطلتهم.