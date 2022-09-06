تأكل اللحم وتسحب الدم.. مخلوقات ترعب رواد شواطئ كاليفورنيا بأمريكا

تعرض رواد شواطئ في ولاية كاليفورنيا الأميركية لتجربة مؤلمة. عندما قامت قشريات صغيرة تأكل اللحم، تعرف باسم “القروش الصغيرة”، بـ”التغذي” على أقدامهم.

وذكر موقع “لايف ساينس” العلمي، أن القشريات التي تأكل اللحم تسمى “Excirolana chiltoni”. تسافر في أسراب تضم الوحدة منها نحو ألف مخلوق.

وأوضح موقع “ديلي ميل” البريطاني، أن هذا المخلوق عبارة عن نوع من القشريات. التي تضم أيضا أكثر من 10 آلاف نوع من الكائنات البحرية التي تعيش بالمياه العذبة والمالحة.

وقالت تارا سافاج، وهي إحدى رواد شاطئ في مدينة سان دييغو بكاليفورنيا: “كان الأمر مؤلما. قفزت من الماء وكان الدم يغطي قدمي وبين أصابع قدمي. شعرت كأن أسماك الضاري المفترسة الصغيرة عضتني”.

وتابعت: “غسلت قدمي وشعرت بالراحة بعد حوالي 15 دقيقة، ومع ذلك. عندما وضعت يدي في ماء البحر مرة أخرى، قامت واحدة أخرى بعض إصبعي”.

وقال الأستاذ في معهد “سكريبس” لعلوم المحيطات، ريان هيشينغر، إن هذا النوع من القشريات يتواجد في شواطئ كاليفورنيا على مدار السنة.

واستطرد: “إنه (المخلوق) متماثل الأرجل، ومن المعروف أنه يعض الناس. يقضي وقته في الماء ويحب أكل اللحوم الطازجة”.

ووفقا لخبراء الحياة البحرية، عادة ما توجد هذه الكائنات على مدار العام على طول ساحل كاليفورنيا. وعلى الشواطئ في مناطق شمال غرب المحيط الهادئ في الولايات المتحدة وكندا.

وتعيش متساويات الأرجل عادة تحت الرمال، لكنها تظهر في المياه الضحلة عندما ينحسر المد.

وإذا كانت هناك سمكة ميتة أو جثة كبيرة أخرى جرفت إلى الشاطئ، فستنقض عليها هذه “الحشرات” بسرعة.