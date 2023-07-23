تأكيد التسجيلات الأولية.. فتح الأرضية الرقمية لحاملي البكالوريا بداية من 18:00 سا

أعلنت وزارة التعليم العالي، والبحث العلمين أن فتح الأرضية الرقمية لتأكيد التسجيلات الأولية لحاملي شهادة البكالوريا سيكون ابتداء من السادسة مساء. وهذا عبر المنصة الإلكترونية.

كما ستمتد عملية تأكيد التسجيلات في الفترة من 23 إلى 24 جويلية.

وسيكون تاريخ معالجة الرغبات من 25 جويلية إلى 01 أوت 2023. أما الإعلان عن نتائج الرغبات فقد حدد يوم 01 اوت 2023 .وعن التسجيلات نهائية حددت من 05 أوت إلى 10 أوت 2023.

وذكرت الوزارة انه يجب التقيد بهذه التواريخ لأنه لا يقبل أي تأخر عليها .