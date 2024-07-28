تأكيد التسجيلات الجامعية لطلبة البكالوريا اليوم

تبدأ اليوم الأحد، مرحلة تأكيد التسجيلات الأولية الجامعية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد.

وإنتهت أمس السبت، منتصف الليل، فترة التسجيلات الأولية الجامعية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد.

وتبدأ مرحلة تأكيد التسجيلات اليوم الأحد، 28 جويلية، لتستمر إلى غاية 30 جويلية على نفس المنصة: orientation-esi.dz .

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت عن إنطلاق التسجيلات الجامعية الأولية لحاملي شهادة البكالوريا يوم الثلاثاء 23 جويلية 2024 على الساعة 14 سا زوالا، على أن تمتد إلى غاية يوم 27 جويلية 2024 منتصف الليل.