تأكيد 3 إصابات بالحصبة الألمانية بباتنة

أثبتت تحاليل أجريت على حالات مشتبه فيها أرسلت إلى معهد باستور بالجزائر، تسجيل 3 إصابات بالحصبة الألمانية عبر ولاية باتنة.

دون تسجيل أية إصابة بالحصبة “البوحمرون”.

حسبما أكده اليوم الأربعاء رئيس مصلحة الهياكل والمهن الصحية بمديرية الصحة والسكان الدكتور فريد عبد السلام.

وأوضح ذات المصدر أن المصابين الثلاثة بالحصبة الألمانية وكلهم أطفال من مدينة باتنة.

يتواجدون حاليا تحت الرعاية الطبية بمصلحة طب الأطفال بالمركز

الاستشفائي الجامعي بعاصمة الولاية و يخضعون للعلاج وحالاتهم “عادية وغير معقدة”.

وأضاف المتحدث أن 18 عينة لتحاليل دم والحنجرة أخذت من حالات مشتبه في إصابتها بالحصبة الألمانية و (البوحمرون) بعدة مناطق من الولاية.

وأرسلت لمعهد باستور للتأكد منها ليتبين بأن 3 حالات منها مؤكدة بالحصبة الألمانية وعدم تسجيل أية إصابة بالحصبة بباتنة (البوحمرون).

و ذكر المصدر بأن الولاية سجلت منذ 29 جانفي إلى غاية 13 مارس الجاري 58 حالة طفح جلدي.

لأشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 3 أشهر و40 سنة منهم 7 حالات فقط أدخلت المستشفى للمراقبة.

والباقي تلقوا العلاج بصفة عادية وكانت حالاتهم غير مشكوك فيها.