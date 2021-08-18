تألق بلايلي وبن العمري في المباراة الودية أمام نادي رادرنيكي الصربي

شهدت مباراة نادي قطر ونظيره أف كي رادرنيكي الصربي الودية التي لعبت أمية اليوم الأربعاء تألق الدوليان الجزائريان بوسف بلايلي وجمال بن العمري من جانب نادي قطر القطري.

وفاز نادي قطر بثنائية مقابل هدف واحد أمام نادي اف كي رادرنيكي الصربي ضمن المعسكر الإعدادي لنادي في صربيا، حيث كان اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي وراء التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الأول لزميله سيباستيان سوريا.