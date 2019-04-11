تألق “بن رحمة” يصنع الحدث في “إنجلترا” !

الرياضة
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تألق “بن رحمة” يصنع الحدث في “إنجلترا” !
بقلم أمير بهلول

جولة بعد جولة، بن رحمة يثبت نفسه في “الشامبيونشيب”، تارة ممرر حاسم  وتارة هدّاف حاسم وهو ما جعله محل أطماع العديد من الأندية الإنجليزية.

بن رحمة ساهم في تسجيل 24 هدف لفريقه في “الشامبيونشيب” أين سجل 10 أهداف ومنح زملائه 14 تمريرة حاسمة.

ويعتبر الجزائري أفضل ممرر حاسم في “الشامبينوشيب”، بالإضافة إلى كونه أفضل مرواغ في البطولة (91 مرواغة صحيحة).

كما أنه يحتل المركز الثالث كأكثر اللاعبين صناعة للفرص في المباريات.

هذه الأرقام ليست محل صدفة، فـ “بن رحمة” يكتب إسمه بأحرف من ذهب وهو ما جعله محل اهتمام الجميع في “إنجلترا”.


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