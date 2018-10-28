تألق “بن ناصر” يضع “بلماضي” في حرج !

يتألق الجزائري “اسماعيل بن ناصر” مع فريقه “امبولي” من مباراة لأخرى، وما قدمه أمس السبت في الكالتشيو وضد “جوفنتوس” يؤكد أنه لاعب بإمكانيات كبيرة.

بن ناصر كسب العديد من النقاط هذا الموسم وهو الذي لعب دورا كبيرا في صعود فريقه “للسيري أ” الموسم الماضي.

وقد لعب الجزائري مباراة كبيرة ضد زملاء “كريستيانو رونالدو”، ونجح في افتكاك العديد من الكرات وأيضا صنع الحدث بمرواغاته.

وينتظر بن ناصر فرصته مع المنتخب الوطني، خاصة وأن “بلماضي” أكد أنه سيقوم بثورة قبل مباراة “الطوغو” في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.