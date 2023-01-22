تألق جزائري.. زروقي مُمررا حاسما وعمورة هداف

عرفت الدوريات الأوروبية أمسية اليوم الأحد تألق جزائري لافت خاصة في الدوري الهولندي والدوري السويسري.

حيث قدم متوسط ميدان المنتخب الوطني، راميز زروقي، تمريرة حاسمة رائعة مع فريقه توينتي آنشخيدة في الدوري الهولندي.

وجاءت التمريرة الحاسمة لزروقي في الدقيقة الـ45+1 من مواجهة الضيف أوتريخت التي انتهت بهدفين دون رد.

وفي الدوري السويسري، سجل لاعب الخضر، محمد الأمين عمورة، الهدف الأول لفريقه لوغانو عند حلول الدقيقة الـ4 من مواجهة المُضيف سيون التي انتهت بـ3-2 لصالح لوغانو.