تألق جزائري في البطولة العربية لألعاب القوى بمصر

تألق عدد كبير من الرياضيين الجزائريين، اليوم السبت، ضمن اليوم الأول للبطولة العربية الثاني لألعاب القوى تحت 23 سنة.

وأحرزت البطلة الجزائرية سويسي وئام الميدالية البرونزية في رمي الرمح و أوحيون أمين البرونزية في الوثب العالي.

كما فاز بن يعيش أدم بنصف نهائي سباق 100 متر بزمن 10.50 ثا، ليتأهل للنهائي ضمن المنافسة العربية.

وجرت المنافسات بملعب هيئة استاد قناة السويس الإسماعيلية بمصر.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!-more-