تألق جزائري لافت في البطولة الإفريقية للجودو للشباب

تألقت عناصر المنتخب الوطني للجيدو، في منافسات البطولة الإفريقية للجيدو فئة الشباب، بشكل لافت.

بعد أن توج، البطل الجزائري، هزيل أسامة عبد الحق، تألقه القاري بتتويجه بالميدالية الذهبية في وزن 66 كلغ، خلال منافسات البطولة الإفريقية للجودو (شباب).

الجارية بمدينة لواندا عاصمة أنغولا. وذلك عقب فوزه في النهائي على المصارع الأنغولي باولو لوكاس بالحركة القاضية إيبون.

كما حقق المصارع، بلبلحوت عبد السلام، الميدالية الذهبية وزن 73، بعد فوزه أمام التونسي، إبراهيم هلايلي، في النهائي بضربة إيبون.

هذا الإنجاز المميز يُعد تأكيدًا للهيمنة الجزائرية في هذا الوزن. حيث نجح هزيل في الاحتفاظ بلقبه الإفريقي للعام الثاني على التوالي، ليُثبت مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في سماء الجودو الإفريقي.

وجاء هذا التتويج ثمرة عمل جاد وتحضير مكثف للاعب والطاقم الفني. في ظل طموحات عالية لتمثيل الجزائر في المحافل العالمية مستقبلًا. وعلى رأسها بطولة العالم والفئات العليا من الأولمبياد.

إنجاز هزيل يُعطي دفعة قوية لبقية عناصر المنتخب الوطني. ويعكس الحضور القوي للجودو الجزائري في المنافسات القارية. خاصة على مستوى فئة الشباب التي تشكل قاعدة صلبة لمستقبل اللعبة في البلاد.