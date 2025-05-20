تألق جزائري لافت في البطولة الإفريقية للشطرنج بمصر

سطّرَ الشطرنج الجزائري صفحة ذهبية جديدة في سجل الرياضة الوطنية، وذلك خلال البطولة الإفريقية للشطرنج 2025 التي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة.

نجح البطل بلال بلحسن في التتويج بلقب البطولة، محققًا إنجازًا تاريخيًا بوصفه أول لاعب جزائري يتوّج بلقب فئة الرجال في هذه المنافسة القارية العريقة.

وبمستوى فني رفيع واتزان كبير في المواجهات، استطاع بلحسن التفوق على نخبة لاعبي القارة من أصحاب الألقاب والتصنيفات الدولية. ليُتوج عن جدارة واستحقاق بالميدالية الذهبية.

وبهذا الإنجاز، يكون قد نقَشَ اسمه في سجِل الشطرنج الإفريقي بوصفه أول جزائري يتوج بلقب فئة الرجال. ما يعكس التطور المستمر للعبة داخل الجزائر.

من جانبها، تألقت لينا نصر، في منافسات السيدات، وحققت الميدالية الفضية بعد أداء مشرف طيلة البطولة. وهو ما منح الجزائر ميدالية ثانية في هذا المحفل القاري.

هذا الإنجاز يؤكد الحضور المتنامي للاعبات الجزائر في المنافسات القارية والدولية.