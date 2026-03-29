تألق جزائري لافت في الدورة الإفريقية المفتوحة للجيدو – داكار

شهدت منافسات الدورة الإفريقية المفتوحة للجيدو بداكار، تألقًا لافتًا للرياضيين الجزائريين، الذين بصموا على مشاركة مميزة توّجت بحصد ثلاث ميداليات ذهبية مستحقة في مختلف الأوزان.

وتمكّن البطل بلبلحوت عبد السلام، من اعتلاء منصة التتويج بعد فوزه بالميدالية الذهبية في وزن 81 كيلوغرامًا، مؤكّدًا جاهزيته العالية وسيطرته على منافسيه طيلة أطوار المنافسة.

كما تألقت البطلة غليمة رحمة، التي أهدت الجزائر ذهبية أخرى في وزن 48 كلغ (سيدات)، بعد أداء قوي ومميز عكس تطوّر مستواها الفني.

ومن جانبه، أضاف البطل بن عطي ريان زكرياء، ميدالية ذهبية ثالثة في وزن 100 كلغ (رجال)، ليؤكد بدوره الحضور القوي للجيدو الجزائري في هذا الموعد القاري.

ويعكس هذا التألق اللافت المستوى المتصاعد للرياضيين الجزائريين في الجيدو، ويؤكد العمل الكبير الذي تقوم به الأطقم الفنية من أجل تشريف الراية الوطنية في المحافل الدولية.