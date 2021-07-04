تألق “سترلينغ” يُخلط حسابات “غوارديولا” !

يواصل النجم الإنجليزي “رحيم سترلينغ” التألق في بطولة كأس أمم أوروبا 2020 مع منتخب بلاده، مما جعله يخلط حسابات المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” الذي كان يريد التخلص منه في الميركاتو الحالي.

وكشفت مصادر صحفية إنجليزية، أن إدارة “مانشستر سيتي” تراجعت عن فكرة مبادلة اللاعب بلاعب آخر بل جهزت له عرضا آخرا من أجل إقناعه بتمديد عقده رفقة “السيتيزن”، مما يعني أن انضمام أي لاعب آخر سيكون على حساب الثلاثي “برناردو سيلفا”، “رياض محرز”، “غابريال خيسوس”.

يذكر أن النادي السماوي لا يزال يصر على التعاقد مع “جاك غريليتش” و”هاري كين” لقيادة الخط الأمامي للفريق في الموسم الجديد.