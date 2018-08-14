تألق محترفينا يمنح بلماضي عدة حلول قبل سفرية غامبيا

شهد بداية الموسم الكروي الجديد تألق محترفينا بشكل لافت في مختلف الدوريات الأوروبية الكبرى، ما يبعث بالإرتياح لدى الناخب الوطني الجديد قبل مواجهة منتخب غامبيا المزمع إجرائها في الثامن من شهر سبتمبر المقبل.

وتألق النجم الجزائري رياض محرز خلال أول ظهور رسمي له في البريمرليغ بقميص فريقه الجديد مانشستر سيتي أمام آرسنال الإنجليزي، بعدما تم إختياره كثاني أحسن لاعب في المباراة.

وكانت الخطوات الأولى للمدافع الدولي أيوب عبد اللاوي موفقة مع فريقه الجديد أف سي سيون السويسري بعدما تم إختياره في التشكيلة المثالية للبطولة السويسرية في الأسبوع الثاني على التوالي.

وإفتتح المهاجم الدولي العربي هلال سوداني ظهوره الأول مع نوتنغهام فوريست الإنجليزي بهدف رائع أمام فريق ريدينغ، بالرغم من مشاركته إحتياطيا في هذه المباراة التي عرفت تألق الدولي الجزائري الآخر عدلان قديورة الذي نال أحسن تنقيط .

وخطف المهاجم بغداد بونجاح أنظار وسائل الإعلام العالمية، وحتى الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعد تسجيلخ 7 أهداف في مباراة واحدة أمام فريق العربي في دوري نجوم قطر، ليصل عداده التهديفي إلى 10 أهداف بعد مرور جولتين فقط.

ونال المدافع السابق لنادي بارادو يوسف عطّال إشادة وسائل الإعلام الفرنسية عقب الآداء الرائع الذي قدمه خلال مباراة فريقه أمام نادي ريمس الفرنسي لحساب الجولة الأولى من الليغ1.