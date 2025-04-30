تألق جزائري متواصل في البطولة الإفريقية للمصارعة

تواصل عناصر المنتخب الوطني الجزائري للمصارعة، تألقها في اليوم الثاني من منافسات البطولة الإفريقية للمصارعة المقامة بالدار البيضاء المغربية.

ورفعت عناصر المنتخب الوطني رصيدها من التتويجات بالذهب إلى تسع ميداليات. و ثلاث ميداليات فضية.

وأحرز المصارع، عبد الرزاق شنيني، ميدالية ذهبية في وزن 55 كغ، بعد الفوز أمام منافسيه، وهم كل من المصري (بعدم التكافؤ 13/2) والبوروندي (بعدم التكافؤ 10/0) والجنوب إفريقي (بعدم التكافؤ 11/0) والتونسي في النهائي (بعدم التكافؤ 10/0).

كما حقق المصارعان:

مزيتي عبد الرحمن، الميدالية الذهبية في فئة 92 كغ لتحت 17 سنة.

بوقرة أنيس، الميدالية الذهبية السابعةفي فئة 48 كغ لتحت 17 سنة.

وتوّج المصارع، بوخالفة يوسف، بالميدالية الذهبية في فئة 45 كغ لتحت 17 سنة.

ونجح الثنائي حذيفة بركات في التتويج بفضية فئة وزن 51 كغ، وطاهر جفال، فضية 65 كغ.

فيما حققت المصارعة، زيتوني دنيا، الميدالية الذهبية في فئة 53 كغ.

وتوجت المصارعة ميليسا بوسعيدي بالميدالية الفضية في فئة 61 كغ.