تألّق جزائري لافت في اليوم الأول من البطولة الإفريقية للمصارعة

افتتح المنتخب الوطني الجزائري للمصارعة مشاركته في البطولة الإفريقية لكل الفئات 2025، التي تحتضنها مدينة الدار البيضاء المغربية، بنتائج مميزة تؤكد جاهزية المصارعين الجزائريين وقدرتهم على التتويج في مختلف الفئات والأوزان.

وقد خصّص اليوم الأول لمنافسات المصارعة الإغريقية الرومانية والمصارعة النسائية لفئة أقل من 17 سنة، إذ تمكّن المصارعون والمصارعات الجزائريون من حصد 8 ميداليات، بينها 4 ذهبيات، في انطلاقة قوية تعكس العمل الكبير الذي تقوم به الاتحادية الجزائرية للمصارعة على مستوى التكوين والتحضير.

المصارعة الإغريقية الرومانية (U17):

خير الدين غوار - وزن 55 كغ: ميدالية ذهبية

بن عيسى وائل – وزن 60 كغ: ميدالية ذهبية

حماتة فراس – وزن 71 كغ: ميدالية ذهبية

دشاش آدم تاج الدين – وزن 65 كغ: ميدالية فضية

جموعي منذر – وزن 110 كغ: ميدالية فضية

بن محمد إسكندر – وزن 92 كغ: ميدالية برونزية

المصارعة النسائية (U17):

روابح سلسبيل – وزن 67 كغ: ميدالية ذهبية

قريب مريم صفية – وزن 43 كغ: ميدالية فضية

حصيلة اليوم الأول:

🥇 4 ميداليات ذهبية

🥈 3 ميداليات فضية

🥉 1 ميدالية برونزية

هذا الأداء القوي للمنتخب الوطني في اليوم الأول يبشّر بنتائج واعدة خلال بقية أيام البطولة. ويؤكد أن الجزائر لا تزال قوة قارية في رياضة المصارعة، سواء على مستوى الذكور أو الإناث، خصوصًا في فئات الشباب، التي تمثل مستقبل الرياضة الجزائرية.