*إياك أن تصدق من أنك كبرت بالسن، فما جسدك إلا وعاء توضع فيه روحك، والروح لا تشيب ولا تشيخ.الروح من عالم أخر لا تشبه عالمنا بشيء، لا يعلمها إلا الله.

*إياك أن تحبس روحك في إطار جسدك، حلق في عالم التفاؤل والأمل، وثق بالله في كل خطوة تخطوها. ساعد الجميع وإمنح الحب، وأزرع الخير في كل مكان.

*لا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه، كثيرا منا يفهم هذه العبارة خطأ ، فلا يشترط أن يكون اللقاء بعد الموت. فالصلاة لقاء، والمناجاة لقاء، والذكر لقاء والتفكر لقاء. والصدقة لقاء وقراءة القرآن لقاء، وبر الوالدين لقاء، وصلة الأرحام لقاء. والتودد إلى الناس لقاء، وزيارة المريض لقاء، وتفريج كربات المؤمن لقاء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل صالحا.

*عامل القدر بالرضا، وعامل الناس بالحذر، عامل أهلك باللين ، وعامل إخوانك بالتسامح. وعامل الدهر بإنتظار تقلباته، هذه قاعدة تجعلك تقبل كل ظروف الحياة.

*تأكد من أنك عندما تعمل خيرا وتقيه في البحر ، ستجرفه الأمواج إلى شاطئك مجددا ولو بعد حين. فإفعل الخير وليقع حيث يقع، فإن وقع في أهله فهم أهله. وإن لم يقع فأنت أهله ، فلا يخدعنك أحدهم بقوله: خيرا تعمل شرا تلقى. ولكن قل: خيرا تعمل، أجرا تلقى. قد ينسى الناس لكن الله لا ينسى.

*عود نفسك كل صباح أن تقول: أستودع الله الذي لا تضيع ودائعه، ديني ونفسي وأمانتي وخواتيم عملي. وأبنائي وأهلي ,أحبتي وبيتي، ومالي وجميع ما أنعم الله به عليّ، اللهم جملني بقلب رحيم. وعقل حكيم، ونفس صبورة، يا رب إجعل بسمتي عادة. وحديثي عبادة، وحياتي سعادة وخاتمتي شهادة.