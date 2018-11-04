«تأميـــن السيـــارات.. قيـــس قيـــس للزواليـــة!»

تطبيقه سيكون بداية من اليوم.. منتوج جديد في السوق.. خليفاتي لـ النهار:

«بإمكان أصحاب المركبات تأمينها بألف دينار لمدة 24 ساعة أو 8 آلاف دينار لمدة سنة»

تعرف السوق الوطنية للتأمينات اعتبارا من نهار اليوم الأحد، ميلاد منتوج جديد موجه بالدرجة الأولى لفئة «الزوالية» حتى يمكنها من تأمين مركباتها حسب القدرة الشرائية.

تطلق شركة «أليانس للتأمينات»، اليوم الأحد، منتوجا جديدا أطلقت عليه تسمية «قيس قيس» يُمكّن أصحاب المركبات على اختلاف أنواعها من تأمينها حسب قيمة المبلغ المالي الذي يتوفرون عليه.

حيث تم تحديد تسعيرة التأمين من ألف إلى ثمانية آلاف دينار، ومن أربعة وعشرين ساعة إلى سنة، حيث يكون تأمين المركبة حسب رغبة صاحبها وقدرته الشرائية، وأكد حليفاتي، على أن تسعيرة التأمين ضد كل المخاطر قد حددت بثلاثة ملايين سنتيم.

وتحاول الشركة من خلال المنتوج هذا، توسيع ثقافة التأمين لدى المواطنين، خاصة في ظل التراجع الرهيب لرقم أعمال شركات التأمين بعد قرار الحكومة القاضي بتوقيف عمليات الاستيراد من الخارج، والذي انخفض بنسبة 5 ٪ أي إلى 70 مليار دولار العام الماضي.

تشرع شركات التأمين ابتداءً من 2019، في التعويض المباشر للزبائن تفاديا لتراكم الملفات، حيث تمكنت شركات التأمين من تسوية 200 ألف طعن خاص بالسيارات ما بين سنتي 2016 و2018، لمبلغ إجمالي قدره 8,1 مليار دج، كما قامت في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2000 و2017، بتسوية مبلغ إجمالي قدره 709 مليار دج لفائدة المؤمنين.

وتشير الأرقام التي قدمها الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، إلى أن رقم أعمال سوق التأمينات انتقل من 46 مليار دج سنة 2006 إلى 133,3 مليار دج سنة 2017، مسجلا معدل نمو سنوي قدره 11 ٪.

يذكر أن السوق الجزائرية للتأمين بها 24 شركة تأمين عمومية وخاصة، 3 منها تمارس التأمين على الأضرار و8 التأمين على الأشخاص وشركة إعادة تأمين وشركتين متخصصتين في التأمين على القرض.