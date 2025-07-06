تأمينات: إرتفاع رقم الأعمال بـ 13 بالمائة خلال الثلاثي الأول

سجل سوق التأمينات بالجزائر خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية إرتفاعا في رقم أعماله. بنسبة 13,3 بالمائة ليبلغ 56,9 مليار دج. بما في ذلك عمليات إعادة التأمين التكافلي والقبول الدولي.

وحسب آخر حصيلة أصدرها المجلس الوطني للتأمينات، فقد حقّق فرع التأمينات على الأضرار ضمن التأمين التقليدي رقم أعمال قدره 46,7 مليار دج ما بين شهري جانفي ومارس 2025. بزيادة نسبتها 14,8 بالمائة. في حين بلغ رقم أعمال فرع التأمين على الأشخاص حوالي 6,5 مليار دج. مسجلا نموا بنسبة 8,5 بالمائة.

كما استحوذ التأمين على السيارات على حصة بلغت 48,2 بالمائة من إجمالي نشاط التأمين على الأضرار. محققا رقم أعمال قدر بـ 22,6 مليار دج مع نهاية مارس الماضي.

بالمقابل سجّل فرع الحرائق والمخاطر المتنوعة، الذي يمثل 43,7 بالمائة من تركيبة السوق نموا لافتا بنسبة 30,1 بالمائة. برقم أعمال بلغ 20,4 مليار دج، أي ما يعادل إنتاجا إضافيا بـ 4,7 مليار دج مقارنة بالثلاثي الأول من 2024.

كما أظهرت حصيلة التأمين الفلاحي تسجيل مكاسب إضافية قدرها 98,1 مليون دج خلال الفترة ذاتها، أي بزيادة بلغت 17,7 بالمائة. ليصل رقم أعمال الفرع إلى 651,7 مليون دج.

أما التأمين التكافلي، فقد واصل تسجيل نمو بثلاثة أرقام، إذ إرتفع بنسبة 106,3 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة. مسجلا رقم أعمال إجمالي بـ 234,3 مليون دج. منها 129,1 مليون دج في فرع التكافل العام. و105,1 مليون دج في فرع التكافل العائلي.

وفيما يتعلق بإعادة التأمين، بلغت مداخيل الشركة المركزية لإعادة التأمين من العمليات الدولية 3,3 مليار دج. ما يمثل زيادة طفيفة قدرها 1,7 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2024.

وشهدت قيمة الحوادث المصرح بها من طرف الزبائن تراجعا بنسبة 4,8 بالمائة. في حين إرتفع عدد الملفات المودعة بنسبة 14,9 بالمائة. بإجمالي تعويضات بلغ 20,6 مليار دج.

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