تأمينات: إفتتاح أوّل وكالة تجارية للجزائرية للتكافل العام

أعلنت المؤسسة العمومية “الجزائرية للتكافل العام” المسماة “الجزاير تكافل”، عن إفتتاح أول وكالة تجارية لها بالجزائر العاصمة. متخصصة حصريا في نشاط التأمين التكافلي العام على الأضرار بمختلف أنواعه.

وحسب بيان للوكالة، المتواجدة بمركز الأعمال ببلدية زرالدة غرب الجزائر العاصمة، ستقوم تدريجيا بتسويق كل أنواع التأمينات المطروحة حاليا في السوق على غرار التأمين على السيارات. التأمين على المنازل ومختلف الأملاك العقارية. الأملاك المهنية والصناعية أو التجارية. بالإضافة كذلك إلى التأمين على أخطار النقل بكل انواعه “البري، البحري والجوي”. وكذا التأمين على مختلف الأخطار الفلاحية.

وأضاف ذات المصدر، أن “الهدف الإستراتيجي من تسويق منتجات التأمين التكافلي هو توفير البديل لمختلف شرائح المجتمع الجزائري. وإسناد البيئة العامة للصيرفة الإسلامية في بلادنا في إطار السياسة العامة والمخطط الحكومي المعتمد من طرف السلطات العليا في البلاد.

واشار البيان إلى أن المؤسسة العمومية “الجزائرية للتكافل العام” أنشئت مؤخرا بمساهمة كل المتعاملين العموميين في قطاعي التأمينات والبنوك. حيث يشترك في رأس مال هذه المؤسسة كل من شركات التأمين العمومية الأربعة “الشركة الوطنية للتأمينات، “كاش” للتأمينات وشركات “كات” و “كار”. بالإضافة كذلك إلى البنوك العمومية الستة “كناب بنك، البنك الوطني الجزائري، البنك الجزائري الخارجي، بنك بدر، بنك التنمية المحلية و القرض الشعبي الجزائري.

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