تأمينات.. بداني يناقش آفاق التعاون مع SAA

استقبل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، اليوم الخميس، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين “SAA”، يوسف بن ميسية.

وخصص اللقاء لعرض آفاق التعاون في مجال ترقية التغطية التأمينية لمهنيّي الصيد البحري وعتادهم البحري.، حيث استعرض خلاله الوزير تجربة جمعية مجهزي ومهنيي الصيد البحري لولاية عنابة مع فرع الشركة الوطنية للتأمين بذات الولاية.

وتم التطرق إلى إمكانية تعميمها على مستوى الولايات الأخرى، خاصة بعد جملة الامتيازات المعتبرة الممنوحة. لفائدة مهنيي الصيد البحري من أجل تأمين سفنهم وعتادهم، عملاً ببنود اتفاقية الشراكة الموقعة. بين الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، والشركة الوطنية للتأمين “SAA”.

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