تأمينات.. تزايد الطلب على إعادة التأمين في الجزائر

يمكن لقطاع التأمينات بالجزائر العاصمة، أن يصبح واحدا من الأسواق الرائدة في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا. بالنظر إلى تنوع الفاعلين في السوق.

وحسبما جاء في المجلة الشهرية الدولية “ميدل إيست إنسورنس ريفيو”. التي خصصت ملفا لقطاع التأمينات في الجزائر. فأن قطاع التأمينات في الجزائر يتوفر على عناصر قوية قد تساعده على أن يصبح أحد الأسواق الرائدة في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا. وتنوع الفاعلين يعد عاملا هاما في تطور السوق على الرغم من التحديات الكبيرة.

و اضافت أن السوق يبرز إشارات تطور إيجابية في المستقبل. سيما مشروع قانون التأمينات الجاري إستكماله حاليا. و أن القطاع الذي أنهى سنة 2023 بتحقيق رقم أعمال قدر بـ 168,4 مليار دج (+2,6 %) سيستمر في تطوره. مؤكدة أن صناعة التأمينات في الجزائر ستستمر في النمو مستفيدة من ديمغرافية البلاد و ساكنتها الشابة.

اما فيما يخص الاطار القانوني الجديد المسير للقطاع، فمن شأنه إدخال تحيين للقانون الحالي من أجل مواجهة التطورات الاخيرة. وسيرسي الأسس لإنشاء سلطة ضبط مستقلة للقطاع، و التي تعد مرحلة ستعطي دفعا للقطاع.

من جهته، أكد الرئيس المدير العام للشركة المركزية لإعادة التأمين عبد الله بن سعيدي في حديث للمجلة. أن الوضعية الجديدة لسوق التأمينات في الجزائر كان له تأثير على إعادة التأمين. مضيفا أن النمو المسجل في قطاع التأمينات المباشرة قد أدى في حالة الجزائر إلى طلب متزايد على إعادة التأمين. لأن شركات التأمين تسعى إلى تسيير أكثر فعالية للأخطار. مما أدى إلى تغييرات في سوق إعادة التأمين في الجزائر من حيث الطلب و ديناميكية الأسعار و طرق الإكتتاب. ردا على تطورات سوق التأمينات المباشرة.