تأمينات للسيارات ضدّ الفيضانات.. وتسعيرة مخفّضة للتأمين tout risques

لجأت الشركة الجزائرية للتأمينات إلى تسقيف المبلغ المالي الخاص بالتأمين على المركبة ضدّ كل الأخطار في عتبة 500 ألف دينار أو أقل، بناءً على اختيار الزبون للواحق المرغوب في تأمينها.

كما ستطلق منتوجا في السوق يكون في شكل تأمين ضد الفيضانات، بعد الكارثة التي اجتاحت مؤخرا العاصمة وعدة ولايات من الوطن وتسببت في خسائر كبيرة للمواطنين.

وأفاد مدير التأمين على السيارات على مستوى الشركة الجزائرية للتأمين، حمزة عربان، في لقاء جمعه بـ”النهار”، بأن الشركة الجزائرية للتأمينات، ستطلق، خلال الأيام القليلة القادمة، منتوجا جديدا أطلقت عليه اسم “ضمان جميع الأخطار المحددة”.

مسقف على ثلاثة مبالغ حسب رغبة الزبون، تتراوح قيمتها بين عشرين أو ثلاثين أو خمسين مليون سنتيم، وهو ضمان يغطي نفس الأخطار المكفولة في ضمان جميع الأخطار المعمول به حاليا.

وأوضح المصدر بأن أساس هذا النوع من الضمانات الذي سيكون عمليا لاحقا، مبني على اختيار الزبون للواحق السيارة المرغوب فيها حتى يستفيد من التعويضات الخاصة بضمان جميع الأخطار.

إلى ذلك، ستطلق شركة SAA منتوجا آخر خاصا بالكوارث الطبيعية موجها لضحايا الفيضانات، حيث فكّرت المؤسسة في هذا المنتوج – حسب مدير التأمين على السيارات – بعد الخسائر الكبيرة التي راح ضحيتها سائقو السيارات غير المؤمّنين ضد الكوارث.

أو بالأحرى غير المؤمّنين ضد جميع الأخطار، الأمر الذي جعل المؤسسة تقرّ بإمكانية إضافة مبالغ تكون في متناول الجميع، تضاف إلى إجمالي قيمة التأمين تكون ضد الفيضانات، حتى يستفيدون من تعويضات تكون مشابهة لتعويضات التأمين على جميع المخاطر.

ودائما ضمن سلسلة المنتجات الجديدة التي ستطلقها الشركة الجزائرية للتأمينات، كشف حمزة عربان، عما يسمى بـ”ضمان فقدان الاستغلال بعد الحادث”.

وتضمن الشركة – حسب محدثنا -، للمؤمّن له تعويضا يوميا وفقا لعدد أيام العطل المحددة من طرف الخبير، حيث يسري هذا الضمان في حال فقدان الاستغلال للمركبة، لمدة ثلاثة أيام وأكثر لتصل إلى مدة ١٢ يوما كاملة.

أين تمنح “SAA” للزبون تعويضات مالية متفاوتة تصل إلى ألفين وخمسمائة دينار أو تزيد عنها، تكون بصفة يومية تمكنه من تغطية الخسائر التي يتكبّدها، خاصة عند تنقلاته.