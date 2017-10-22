تأمين الأئمة من مخاطر صلاتي الفجر والعشاء !

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تأمين الأئمة من مخاطر صلاتي الفجر والعشاء !
بقلم إيمان ضيف الله

نفى وزير الشؤون الدينة والأوقاف محمد عيسى، الأحد، تسليط عقوبة أو تحمل مسؤولية للذين لم يصلوا صلاة الإستسقاء.

وقال الوزير في ندوة صحفية خلال إشرافه على مسابقة وطنية لاختيار الأئمة بدار الإمام.

 أن صلاة الإستسقاء هي دعاء للتعبير عن ضعفنا أمام الخالق.

وعن القروض أكد عيسى أن حوالي 45 مليار سنتيم متواجدة في بنك البركة.

مشيرا أنه وقع خلل في أجور الأئمة خاصة في النظام التعويضي، مضيفا أن التعويض سيجري عندما تتحسن الظروف الإقتصادية.

كما أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف عن تأمين الأئمة من مخاطر الصلاة في الفجر والعشاء.

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