تأمين السيارات بـ”الفاسيلتي” بداية من العام القادم

تدفع على 3 أشهر وتخص الذين يتوفرون على بطاقات ما بين البنوك CIB

“أليانس” للتأمينات أول شركة ستطلق المنتوج في انتظار تعميمه على البقية

انهيار رقم شركات التأمين بـ 700 مليار بعد إلغاء السلطات “كوطة” السيارات وتجميد المشاريع العمومية

سيكون بإمكان زبائن شركة “أليانس” للتأمينات بداية من العام القادم، الاستفادة من تأمينات على السيارات تدفع مستحقاتها بالتقسيط على مدار ثلاثة أشهر كاملة، في خطوة تعتبر سابقة من نوعها في تاريخ التأمينات، جاءت في خضم الأزمة التي تعرفها كافة المؤسسات المختصة في المجال.

كشف، حسان خليفاتي، الرئيس المدير العام لشركة التأمين، أمس، في التصريح الخاص بـ”النهار” على هامش ملتقى التأمين الدولي بالمركز الدولي للمؤتمرات، عن منتوج جديد ستطلقه شركته يعتبر الأول من نوعه في الجزائر، بداية من 2018، سيتمكن من خلاله زبائن المؤسسة من تأمين مركباتهم بالتقسيط يكون على مدار ثلاثة أشهر، مؤكدا على أن هذا المنتوج موجه فقط للفئة التي تحوز بطاقة ما بين البنوك حتى تتمكن من دفع المستحقات عن طريق الدفع الإلكتروني، وهذا تشجيعا ومساهمة من شركات التأمين في الترويج أكثر للتجارة الإلكترونية التي تعول عليها السلطات في الظرف الراهن، وكذا تدارك حجم الخسائر الذي تكبدته المؤسسة بعد إلغاء السلطات “كوطة” وكلاء السيارات، مما تسبب في تراجع عدد الزبائن.

إلى ذلك، كشف حسان خليفاتي، بصفته نائب رئيس المجلس الوطني لشركات التأمين في التصريح الذي خص به “النهار” دائما، عن الانهيار غير المسبوق في رقم أعمال شركات التأمين خلال العام الجاري، والذي فاق –حسبه- السبعمائة مليار سنتيم خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة، بسبب السنة البيضاء التي عاشها كافة وكلاء السيارات، بعد منعهم من الاستيراد من طرف السلطات من خلال وزير التجارة، محمد بن ميرادي، في انتظار الإفراج عن “الكوطة” العام القادم، وكذا تجميد عدة مشاريع تابعة للقطاع العام بسبب الأزمة التي تعيشها البلاد والناجمة عن الانهيار الحر في أسعار البترول في السوق الدولية بنبسة فاقت المئة من المئة.

الجدير بالذكر، أنه ورغم الأزمة التي تعيشها شركات الـتأمين في الجزائر، إلا أن تعويضاتها لضحايا حوادث المرور، في الآونة الأخيرة، قد ارتفع إلى عتبة 100 مليار دينار، أي ما يعادل 10 آلاف مليار سنتيم.