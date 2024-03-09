تأمين جامع الجزائر عبر مختلف المسالك المؤدية إليه

قامت مصالح أمن ولاية الجزائر بتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتأمين جامع الجزائر، على مستوى مختلف المسالك المؤدية إليه من خلال إجراءات أمنية إستباقية.

وحسب بيان لذات المصالح، أمس الجمعة: “سخرت كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتأمين جامع الجزائر. من خلال وضع مختلف التشكيلات الأمنية التي تعمل على تأمين مداخل ومخارج المدينة. عبر مختلف المسالك المؤدية إليه”.

كما تم وضع “إجراءات أمنية استباقية، تتعلق بتأمين وتنظيم الحركة المرورية وتسهيل سيولتها عبر كافة الطرق”.

فيما تم وضع تشكيل أمني، مكون من قوات شرطية تابعة لمختلف المصالح مكونة من وحدات الجمهورية للأمن. والمصلحة الولائية للأمن العمومي. والفرق العملياتية لمختلف مصالح أمن المقاطعات الإدارية، فرق الشرطة القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية.

بالإضافة إلى مصلحة الأمن والمراقبة لجامع الجزائر التي تسهر على التأمين الداخلي والخارجي لجامع الجزائر.

كما تبقى الأرقام الهاتفية للمديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين على الخط الأخضر 1548 وخط النجدة 17 و تطبيق “ألو شرطة” للتبليغ عن أي تجاوزات.