تأمين سكنات عدل.. إجتماع عمل بين “جاست إيمو” و”SAA للتأمينات”

عقدت مؤسسة عدل للتسيير العقاري والمؤسسة الوطنية للتأمينات SAA إجتماع عمل لعرض حصيلة وتقييم خدمات التأمين في أحياء عدل.

الإجتماع جاء في إطار العقد المبرم بين مؤسسة عدل للتسيير العقاري والمؤسسة الوطنية للتأمينات SAA. وحرصا من المؤسستين على تعزيز خدمات التأمين لفائدة قاطني أحياء عدل. بحضور المدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري، المدير العام للمؤسسة الوطنية للتأمينات SAA. رئيس دائرة الإدارة العامة بالمديرية العامة لفرع عدل للتسيير العقاري، رؤساء الفروع الجهوية “الجزائر وسط، الجزائر شرق، الجزائر غرب وبوعينان”. إلى جانب عدد من المدراء والإطارات من كلا المؤسستين.

خلال هذا اللقاء، تم عرض الحصيلة السنوية لسنة 2024 وبداية السنة الجديدة في إطار تجديد التعاقد بين المؤسستين، حيث تطرق المشاركون إلى جملة من المحاور الهامة التي تهم سكان أحياء عدل. على غرار التأمين ضد المخاطر الطبيعية “الزلازل، الفيضانات”، التأمين ضد السرقات، تأمين المصاعد، تأمين الشقق والمحلات الفارغة، التأمين على التجهيزات التقنية “المولدات، المضخات”، الحوادث المختلفة.

كما تم عرض حصيلة الملفات والحالات التي تم التكفل بها خلال الفترة السابقة، إضافة إلى مناقشة مواضيع أخرى ذات صلة بانشغالات السكان. بما يعزز التعاون بين المؤسستين ويخدم مصلحة المستأجرين و قاطني احياء عدل السكنية.

