«تأمين كل الساحات العمومية والمساجد ومحطات النقل خلال يومي العيد»

رئيس قسم أمن الطرقات بقيادة الدرك الوطني.. مولود قماط:

اتخذت قيادة الدرك الوطني جملة من الإجراءات الأمنية سيتم تطبيقها قبل وخلال وبعد أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بوضع تشكيلات أمنية مناسبة لضمان الأمن والسكينة العموميين للمواطن، لاسيما عبر الطرقات ومحطات النقل والتجمعات السكنية والأماكن العمومية.

وأوضح العقيد، مولود قماط رئيس قسم أمن الطرقات بقيادة الدرك الوطني، في لقاء نشطه بالجزائر العاصمة قدم خلاله حصيلة الحملة الوطنية التحسيسية من حوادث المرور المنظمة من طرف مصالح الدرك الوطني بمناسبة موسم الاصطياف 2018.

أن الفضاءات العمومية التي ستتدعم بهذه التشكيلات الأمنية تتعلق أساسا بالمساجد والحدائق وفضاءات الراحة، خاصة أن عيد الأضحى يتزامن مع العطلة الصيفية ويشهد حركة كبيرة للمواطنين وتنقلات هامة سواء داخل المدن أو خارجها أو ما بين الولايات.

ويتم من خلال هذه الإجراءات الأمنية -يضيف ذات المتحدث- وضع تشكيل خاص بأمن الطرقات عبر مداخل ومخارج المدن والطرق السريعة، على غرار الطريق السيار شرق-غرب ومحيط المساجد، خاصة قبل وأثناء وبعد صلاة العيد.

كما يتم في هذا الإطار تأمين حركة القطارات وشبكة خطوط السكك الحديدية ومحطات نقل المسافرين، إلى جانب تكثيف الدوريات لتعزيز الشعور بالأمن والطمأنينة، وبرمجة طلعات جوية لتدعيم الوحدات المتواجدة بالميدان.

وتدعو قيادة الدرك الوطنية بمناسبة عيد الأضحى مستعملي الطريق إلى ضرورة احترام قانون المرور والالتزام بقواعد السياقة السليمة حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، مع إبقاء الخط الأخضر 1055 مفتوحا من أجل الاستفسار والتبليغ أو طلب المساعدة.

وكذا الموقع الإلكتروني «طريقي» الخاص بالحالة العامة للطرقات، لتقديم الشكاوى المسبقة والمعلومات في الخدمة على مدار 24 ساعة.