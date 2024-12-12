تأمين مخاطر السكنات.. بيان هام من جاست إيمو عدل

عقد فرع عدل للتسيير العقاري بولاية وهران، الندوة من تنظيم المؤسسة الوطنية للتأمينات saa. من أجل طرح ومناقشة أهم المواضيع التي تنصب في مجال الضمانات ضد الفياضانات، تسربات المياه. كتامة الأسطح، السرقة والسطو في السكنات، و الضمانات التي تغطي عقد التأمين متعدد الاخطار.

وتم مناقشة خلال الندوة، جملة من الاقتراحات والإجراءات التي تنصب في مجملها في صالح المواطن.

ومن هذه الإجراءات طرق وكيفية تأمين الممتلكات الخاصة بفرع عدل للتسيير العقاري. ومناقشة الأمر 12-03 الذي ينص على نسبة التعويضات من المخاطر الطبيعية ،والأمر 07-95 المتضمن قوانين التأمينات.

وكذا شروط تعويض الخسائر المادية والشروط التي يقيم على أساسها الحوادث المصرح بها في السكنات.

وكيفية التصريح عن حالات السرقة والتخريب داخل الأجزاء المشتركة وكيف يتم تعويض ذلك وفق العقد المبرم. والأضرار و الخسائر التي تسببها تسربات المياه وكيفية تأمينها.

كما تم الحث على ضرورة احترام الآجال التي يتم التصريح فيها بالحوادث . والإحتياطات التي يجب إتخاذها للوقاية من الحوادث داخل أماكن العمل. إضافة إلى دور الخبير في تقييم الخسائر ونسبة التعويض فيها.

ومدى توفر عقد التأمين على الشروط المنصوص عليها من الطرفين (المأمن و المؤسسة الوطنية للتأمينات). وكيفية دراسة ملف المأمن قبل التصريح به وتلخيص الأضرار من أجل تسهيل عملية التأمين.

وتم التشديد على ضرورة معرفة الأسباب أولا قبل التصريح والتحقق منه من قبل عدة خبراء.

في حين، عرفت الندوة حضور المدير العام المساعد لفرع عدل للتسيير العقاري. رئيس دائرة الإدارة العامة لفرع عدل للتسيير العقاري. ورئيس الفرع الجهوي لوهران. رئيسة مصلحة التأمينات بفرع عدل للتسيير العقاري. إطارات من الفروع الجهوية لوهران والفرع الجهوي لتيارت. إضافة إلى المدير العام المساعد للمؤسسة الوطنية للتأمينات، رئيسة قسم الأخطار المتعددة، وإطارات من المؤسسة الوطنية للتأمينات saa.