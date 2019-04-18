تأمين 200 ألف شقة شاغرة على مدار 24 ساعة

لتفادي اقتحامها مثلما حدث خلال الأيام الفارطة على مستوى عدة ولايات

أبرقت وزارة السكن والعمران والمدينة تعليمات استعجالية لكل ولاة الجمهورية ومسؤوليها التنفيدين على المستوى المحلي، من أجل التنسيق لتأمين كل المساكن الشاغرة.

والتي انتهت بها الأشغال من أجل تفادي اقتحامها مجددا من قبل بعض الأطراف والانتهازيين الذين استغلوا الحراك الشعبي السلمي والمسيرات.

التي شهدتها مختلف ولايات الوطن من أجل الاستيلاء على هذه المساكن.

وحسب المعلومات التي تحوز عليها «النهار»، نقلا عن مصادر مسؤولة بوزارة السكن والعمران والمدينة، التقارير التي وردت إلى مصالح وزارة السكن على المستوى المركزي.

فإن المساكن الشاغرة والتي انتهت بها الأشغال الأساسية وتنتظر التهيئة الخارجية من أجل تسليمها لأصحابها.

يصل عددها إلى 200 ألف وحدة سكنية، تم اقتحام أزيد من 10 آلاف وحدة سكنية منها خلال الفترة السابقة.

ونصت تعليمة وزارة السكن والعمران والمدينة الموجهة للمسؤولين الولائيين وولاة الجمهورية على ضمان التأمين المتواصل لهذه المساكن على مدار 24 ساعة.

وهذا من خلال مضاعفة أعوان الأمن التابعين لدواوين الترقية والتسيير العقاري على مستوى مختلف الولايات.

بالإضافة إلى التنسيق مع المصالح الولائية ومع مصالح الأمن بإشراف مباشر من الولاة من أجل إفشال أي محاولة لاقتحام هذه الشقق.

من قبل بعض الانتهازيين الذين يستغلون مظاهرات الشعب الجزائري في إطار الحراك الشعبي السلمي لاقتحام ممتلكات الدولة.

والحصول على حقوق مواطنين آخرين دفعوا مستحقات هذه المساكن ولازالوا ينتظرونها منذ سنوات.

وشددت مصالح وزارة السكن من خلال تعليماتها لمديريها التنفيذيين على مستوى الولايات، تدعوهم فيها بضرورة الإسراع في أشغال التهيئة الخارجية.

بالنسبة لهذه المساكن التي انطلقت منذ أشهر بعدما خصصت الحكومة أزيد من 8 آلاف مليار سنتيم، شهر أكتوبر المنصرم، للتهيئة الخارجية من أجل توزيع هذه المساكن شهر جويلية المقبل.