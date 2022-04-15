تأمين المركبة بعد بيعها.. الدرك يوّضح

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور منشور توضيحي حول عدم تأمين المركبة.

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك منشور توضيحي حول تأمين المركبة بعد انتقال الملكية.

واوضحت ذات المصالح عبر النافذة القانونية بخصوص إعادة اكتتاب التأمين على المركبة بعد البيع من عدمه .في حالة ما إذا لم يحتفظ البائع بشهادة التأمين الخاصة بمركبته. أنه وإستنادا لأحكام المادة 25 الفقرة 01 من الأمر 07-95 المؤرخ في 25 فيفري 1995 المتعلق بالتأمينات.

وتابع المنشور أنه في حالة ما إذا انتقلت ملكية المركبة، فالتأمينات عليها يستمر لفائدة المشتري حتى انتهاء عقد التأمين. لكن بشرط أن يعلم المؤمن (L’assuré) أومصالح التأمين في أجل أقصاه 30 يوما مع دفع زيادة القسط المستحق. وهذا يكون في حالة ما إذا لم يحتفظ البائع بشهادة التأمين الخاصة بمركبته قصد نقل الضمانات إلى سيارة أخرى.

أما في حال عدم عدم التصريح لمصالح التأمين “المؤمن” بتغيير ملكية المركبة بعد 30 يوما من تاريخ انتقال الملكية. يلزم الذي انتقلت اليه ملكية المركبة، بدفع قسط إضافي يقدر بــ 05% من القسط الاجمالي للتأمين على المركبة. والذي يصب لصالح الصندوق الخاص بالتعويضات وهذا طبقا لأحكام المادة 25 الفقرة 02 من الأمر 07-95 .

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نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور منشور توضيحي حول عدم تأمين المركبة.

وكتبت ذات المصالح من خلال النافذة القانونية أنه عدم تأمين المركبة يعتبرجنحة يعاقب عليها القانون. ومنصوص عليها بالمادة 190 من الامر 07-95 المؤرخ في 26 جانفي 1995. ومعاقب عليها بالمادة 01 من الامر 74-15 المؤرخ في 30 جانفي 1974 . أما فيما يخص إعادة اكتتاب التأمين على المركبة بعد البيع من عدمه.توضح ذات المصالح في ذات المنشور أنه إستنادا لأحكام المادة 25 الفقرة 01 من الأمر 07-95 المؤرخ في 25 فيفري 1995 المتعلق بالتأمينات، فإنه في حالة ما إذا انتقلت ملكية المركبة. فالتأمينات عليها يستمر لفائدة المشتري حتى انتهاء عقد التأمين، لكن بشرط أن يعلم المؤمن “L’assuré” أومصالح التأمين في أجل أقصاه 30 يوما مع دفع زيادة القسط المستحق.

وهذا يكون في حالة ما إذا لم يحتفظ البائع بشهادة التأمين الخاصة بمركبته قصد نقل الضمانات إلى سيارة أخرى.